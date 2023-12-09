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Alanya'da Yaya Geçidinde Cipin Çarptığı Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Alanya'da bir yaya geçidinde meydana gelen kazada, cipin çarptığı Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar hayatını kaybetti. Kazada diğer çocuklar yara almadan kurtuldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde cipin çarptığı Fatma İhtiyar (30) ile kucağındaki oğlu Anıl İhtiyar (2), hayatını kaybetti. İhtiyar'ın yanındaki 2 çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 ASK 82 plakalı cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık görevlilerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Anıl İhtiyar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatma İhtiyar'ın, çocukları Abdulah (7), Emir (4) ve Anıl ile Uğrak Mahallesi'nde oturan kardeşinin ziyaretine giderken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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