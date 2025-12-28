Alt geçide düşüp yanan otomobilde öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaya alt geçidi girişine düşüp yanan otomobilin sürücüsü Enis Kömür (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mahmutlar Mahallesi istikametinden Alanya merkeze seyir halinde olan 07 CFG 806 plakalı otomobil, sürücü Enis Kömür'ün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaya alt geçidi girişine düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yapılan kontrolde, sürücü Enis Kömür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kömür'ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.