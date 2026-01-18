Haberler

Alanya'da yangın çıkan müstakil evde 1 kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında, müstakil evde 71 yaşındaki Ramazan Özen'in cansız bedeni bulundu. Yangın sonrası yapılan incelemenin ardından cenaze Alanya Belediye morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan müstakil evde 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Güzelbağ Mahallesi'nde Ramazan Özen'e (71) ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde Özen'in cansız bedeni bulundu.

Ramazan Özen'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı