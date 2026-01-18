Alanya'da yangın çıkan müstakil evde 1 kişi ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında, müstakil evde 71 yaşındaki Ramazan Özen'in cansız bedeni bulundu. Yangın sonrası yapılan incelemenin ardından cenaze Alanya Belediye morguna gönderildi.
Güzelbağ Mahallesi'nde Ramazan Özen'e (71) ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde Özen'in cansız bedeni bulundu.
Ramazan Özen'in cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel