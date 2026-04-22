Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma, 75 bin kullanımlık sentetik maddeyi ele geçirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 75 bin kullanımlık sentetik A4 maddesi ele geçirildi, şüpheliler H.K, K.A.D ve M.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk