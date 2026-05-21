Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 2 bin 100 sentetik ecza, 567 uyuşturucu hap, 55 gram kokain 156 gram kubar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar pala ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.