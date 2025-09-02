Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1650 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1650 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya il ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
