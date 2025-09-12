Haberler

Alanya'da Umuma Açık İş Yerlerine Denetim: Eksiklikler Tespit Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 887 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 11 iş yerinde eksiklikler bulundu, bir iş yerinde TAPDK belgesi eksikliği nedeniyle alkoller muhafaza altına alındı, diğerinde ise fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde umuma açık iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 33 noktada 176 personelin katılımıyla "Umuma Açık Yer Uygulaması" yapıldı.

Denetimlerde 887 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında, 11 iş yerinde çeşitli eksiklikler tespit edildi.

Bir iş yerinde TAPDK belgesi bulunmadığından iş yerinde bulunan alkoller muhafaza altına alındı, bir iş yerinde ise 147 adet fişek ele geçirildi. İşyerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
