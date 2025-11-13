Haberler

Alanya'da Uçuruma Düşen İki Turist Kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yapan iki turist, uçuruma düştükten sonra AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş sırasında uçuruma düşen 2 turist, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Rus vatandaşı Vladislav Shvetsov (27) ile Ukraynalı Sofia Zhukovska (24), Bıçakçı Mahallesi kırsalında yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarındaki uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, düzenek sistemi kurarak uçurumdaki 2 turisti kurtardı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Shvetsov ile Zhukovska'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
