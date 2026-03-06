Haberler

Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 185 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye toplam 185 bin lira ceza uygulandı. Bir otomobil sürücüsü 180 bin lira ceza alırken, halk otobüsü şoförüne cep telefonu kullanmaktan 5 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kuralları ihlal eden 2 sürücüye toplam 185 bin lira ceza uygulandı.

Alanya Dim Köprüsü'nde trafiğin akışını engelleyen, şerit izleme kurallarına uymayan ve tehlikeli manevralar yapan bir otomobil sürücüsü ile şehir merkezinde seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen bir halk otobüsü şoförünün o anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine emniyet ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Araç 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de aynı süreyle el konuldu.

İlçede yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförüne ise direksiyon başında cep telefonu kullandığı gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var
'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Sorulan soruya böyle yanıt verdi