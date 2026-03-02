Haberler

Alanya'daki trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Akif Gürkan, 19 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü S.G. ile birlikte ağır yaralanan Gürkan, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kestel Mahallesi Dim Tüneli içerisinde 11 Şubat'ta S.G. idaresindeki motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği kazada S.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Gürkan (16) ağır yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gürkan, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gürkan'ın cenazesi, Oba Sekilioğlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
