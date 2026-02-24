Haberler

Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, trafik güvenliğini ihlal eden iki motosiklet sürücüsüne toplam 37 bin 597 lira ceza keserek motosikletlerini trafikten men etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsüne toplam 37 bin 597 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payallar Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri kamera görüntüleriyle tespit etti. Kimlikleri belirlenen iki motosiklet sürücüsüne toplam 37 bin 597 lira ceza kesildi, motosikletleri de trafikten menedildi.

Öte yandan, sürücülerin Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
