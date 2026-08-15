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Alanya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla boynundan yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla boynundan yaralayan zanlı tutuklandı.

Konaklı Mahallesi'nde M.K. (23) ile arkadaşı T.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A, yanında bulunan bıçakla M.K'yi boynundan yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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