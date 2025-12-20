Haberler

Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu; taşan su ise otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu; taşan su ise otomobili bahçeye sürükledi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama için kullanılan bir su borusunun patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi ve bir otomobil bahçeye sürüklendi. Olay yerinde çalışmalar başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sulama için kullanılan su borusunun patlaması sonucu yolda göçük oluşurken, taşan su nedeniyle park halindeki bir otomobili ise bahçeye sürükledi.

Olay, dün gece saatlerinde Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde meydana geldi. Toprak altından geçen sulama için kullanılan su borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı. Su borusunun patladığı caddede göçük oluşurken, taşan su nedeniyle park halindeki 07 BZT 729 plakalı otomobil, yolun alt kısmında bulunan bahçeye sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi yönlendirildi. Bahçeye sürüklenen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerde çıkarıldı. Patlayan su borusunun tamir edilmesi ve göçük oluşan yolun düzeltilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title