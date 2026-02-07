Haberler

Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda, Gözübüyük, Orhan ve Kaplanhanı mahallelerini bağlayan yollarda hasar meydana geldi. Ulaşımı sağlayan köprünün asfaltı zarar gördü, bazı evler ve ahırlar etkilenirken, belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalar yaptı.

İlçede dün başlayan sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Yağış sonrası Orhan, Gözübüyük ve Kaplanhanı mahallelerinde ulaşımı sağlayan yollarda su seviyesi yükseldi.

Taşkın nedeniyle mahalleleri bağlayan bir köprü üzerindeki asfalt zarar gördü, çamur ve taş parçaları yolu kapladı.

Alanya Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla ulaşıma kapanan yol açıldı.

Yağış, mahallelerdeki bazı evler, ahırlar ve yollarda hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
