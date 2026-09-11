Alanya'da safari araçlarına denetim
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Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turlarında kullanılan araçlara yönelik denetimde 3 araç sahibine 32 bin lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turlarında kullanılan araçlara yönelik denetimde 3 araç sahibine 32 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obaalacami, Değirmendere, Dimçayı ve Sapadere mahalleleri güzergahlarında denetim yaptı.
Ekipler, 22 safari aracını kontrol etti.
Kurallara uymadığı belirlenen 3 araç sahibine 32 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA