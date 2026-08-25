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Alanya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Alanya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda M.Ö. (41) idaresindeki 07 AKC 826 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Sol şeride geçen araç, refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.Ö. ile araçta bulunan E.Ö. (29) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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