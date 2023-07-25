Alanya'da polis ekiplerinden motosiklet denetimi

ANTALYA - Alanya'da polis motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, ilçe merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak, yaya geçitleri, kaldırım ve trafiğe kapalı sokak ve caddelerde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, Damlataş Caddesi'nde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunulurken, belgesiz, plakasız, kasksız ve kurallara uymayan çok sayıda motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, eksikleri giderilemeyen motosikletler ise trafikten men edildi.