Alanya'da Otobüs Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü, muavin ve bir yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde aydınlatma direğine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda İ.E. (65) idaresindeki 42 AFV 361 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan şoför İ.E, muavin O.A. (27) ve yolcu M.E.Z. (38) ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel