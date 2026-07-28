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Alanya'da otluk alan yangını söndürüldü

Alanya'da otluk alan yangını söndürüldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sülüklü Yaylası'nda otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda arazöz ile orman işletme personeli müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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