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Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren M.R.Ç. (4), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, Okurcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin yetişkin havuzunda meydana geldi. M.R.Ç.'nin havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden babası, çocuğu sudan çıkarıp durumu yetkililere bildirdi. İlk müdahalenin ardından M.R.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.R.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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