Alanya'da Ortada Duran Kadın Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda orta şeritte hareketsiz duran kadın, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kadın, çevredekiler tarafından yol kenarına götürüldü.

Olay, dün gece Oba Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Yoğun araç trafiğine rağmen yürüyerek orta şeride ilerleyen kadın hareketsiz beklemeye başladı. Araçların hızla geçtiği sırada yol ortasında duran kadın, korna çalan sürücülerin uyarısına aldırış etmedi. Sürücüler kadına çarpmamak için hızlarını düşürerek dikkatli şekilde ilerledi. Can güvenliğini ve diğer sürücüleri tehlikeye atan kadın, bir araçtan inen 2 kişi tarafından yol kenarına götürüldü. Kadın daha sonra bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

