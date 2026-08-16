Alanya'da orman yangını: 1 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Kaynak: AA