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Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını
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KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYORAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgede seyrek şekilde yer alan yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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