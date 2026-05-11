Alanya'da bahçeye devrilen okul servisindeki 6 öğrenci hafif yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde A.T. tarafından kullanılan okul servisi, İncekum Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada hafif yaralanan 6 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
A.T. (51) idaresindeki 07 C 32220 plakalı Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, İncekum Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 6 öğrenci sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk