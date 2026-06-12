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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Barış Aksoy hayatını kaybetti, yanındaki Y.E.Ç. yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Barış Aksoy (21) hayatını kaybetti, beraberindeki Y.E.Ç. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Barış Aksoy'un kullandığı 06 DUZ 241 plakalı motosiklet refüje, ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki Y.E.Ç. ise ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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