Alanya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Mehmet Kahraman Şimşek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Kahraman Şimşek (22) idaresindeki motosiklet, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
