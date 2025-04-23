İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi

İstanbul'da okullarla ilgili karar verildi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Alanya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Alanya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olayda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İran uyruklu A.V. (25) idaresindeki 07 MD 3782 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen A.Ç'nin (37) kullandığı 07 N 1084 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.