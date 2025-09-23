Alanya'da Midibüs Kazasında 15 Yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile yolcu midibüsünün çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü, aynı yönde ilerleyen 07 ACU 586 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırılırken, trafik de normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.