Alanya’da Midibüs Kazası: Çok Sayıda Yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 midibüs çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 midibüs çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.