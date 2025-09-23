Haberler

Alanya’da Midibüs Kazası: Çok Sayıda Yaralı

Alanya'da Midibüs Kazası: Çok Sayıda Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 midibüs çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 midibüs çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
