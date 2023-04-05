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Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü.

Alanya'da ailesiyle yaşayan Rusya uyruklu 7 yaşındaki İlia Kovalev, Mahmutlar Mahallesi'ndeki rezidansın 6. katındaki merdiven boşluğundan bodrum kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kovalev kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmutlar Antalya Alanya Rusya Güncel Haberler

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