Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü.
Alanya'da ailesiyle yaşayan Rusya uyruklu 7 yaşındaki İlia Kovalev, Mahmutlar Mahallesi'ndeki rezidansın 6. katındaki merdiven boşluğundan bodrum kata düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kovalev kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel