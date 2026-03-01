Haberler

Alanya'da çıktığı tel örgülerde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Alanya'da çıktığı tel örgülerde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde tenis kortunun tel örgülerine mahsur kalan kedi, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, kurtarmanın ardından tekrar parka bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tenis kortunu çevreleyen tel örgülerin üzerine çıktıktan sonra mahsur kalan kedi, belediye ekibince kurtarıldı.

Damlataş Caddesi'ndeki Gökkuşağı Parkı içerisinde bulunan tenis kortunu çevreleyen tel örgülerin üzerine kedi çıktı.

Bir süre sonra kedinin inmekte zorlandığını görenler, durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekip, belediyeye ait sepetli araç ile kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmasını başarıyla tamamlayan ekibi, hayvanseverler alkışladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, ekipler tarafından tekrar parka bırakıldı.

Öte yandan kedinin mahsur kalma ve kurtarılma anı, belediye personeli ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kritik İran uyarısı

Kriz büyürken Türkiye'den kritik uyarı
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Türkiye'den kritik İran uyarısı

Kriz büyürken Türkiye'den kritik uyarı
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı