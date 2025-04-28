Alanya'da Koyuna Şiddet Uygulayan Kişi Gözaltına Alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koyuna kalın iple vurup, defalarca tekmelediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen H.Ç. (55), gözaltına alındı.

Olay, dün Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ç., götürmek istediği koyun hareket etmeyince elindeki kalın iple hayvana vurmaya başladı. Koyunu boynuna bağlı olan iple zorla çekmeye çalışan H.Ç., hayvanın baş kısmına defalarca tekme attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma inceleme başlattı. Çalışma sonucu H.Ç., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

KOYUN KORUMA ALTINA ALINDI

Olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bugün sosyal medyada bir hayvana şiddet uyguladığına dair görüntüler çıkan H.Ç. jandarma ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişi hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır" dedi.