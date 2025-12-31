Haberler

Alanya'da akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dur ihtarına uymayarak motosikletle kontrol noktasından akrobatik hareketlerle kaçan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, motosikletle akrobatik hareketler yaparak kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncekum Mahallesi'nde dur ikazı olmasına rağmen kontrol noktasında polis ekiplerinin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yaparak kaçan 2 sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, isimlerinin M.A. (23) ve D.U. (19) olduğunu belirlemelerinin ardından şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
