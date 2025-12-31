Alanya'da akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, motosikletle akrobatik hareketler yaparak kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncekum Mahallesi'nde dur ikazı olmasına rağmen kontrol noktasında polis ekiplerinin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yaparak kaçan 2 sürücünün yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, isimlerinin M.A. (23) ve D.U. (19) olduğunu belirlemelerinin ardından şüphelileri gözaltına aldı.