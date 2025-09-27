Haberler

Alanya'da Kaybolan 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası Adam Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alzheimer hastası 80 yaşındaki Mehmet Yaman, ormanlık alanda kaybolduktan sonra ekipler tarafından bulundu. Yaman, sağlığına kavuşarak ailesine teslim edildi.

Asmaca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yaman'dan (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, İHH, AKUT ve jandarma ekipleri yaşlı adamın bulunması için çalışma yürüttü.

Yaman, yaşadığı mahallenin 300 metre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yaman, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
