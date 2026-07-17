Haberler

Alanya'da Kadına Cinsel Saldırı ve Gasp İddiasıyla Tutuklama

Alanya'da Kadına Cinsel Saldırı ve Gasp İddiasıyla Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu A.B. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup telefonunu gasbettiği iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu A.B. (35) adlı kadına cinsel saldırıda bulunup telefonunu gasbettiği iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed A. (24) tutuklandı.

İddiaya göre, önceki gece Barlar Sokağı'nda tanışan A.B. ile Muhammed A., birlikte Sahire Tüzün Caddesi'ndeki otele gitti. Bir süre sonra Muhammed A. otelden ayrıldı. A.B. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Muhammed A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve cep telefonunu gasbettiği ihbarında bulundu. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammed A.'yı sahil yolunda yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde tercümanla ifadesi alınan Muhammed A., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı

'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı

2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma
Kaza değil cinayet! Mopede arkadan çarpan sarhoş sürücü can aldı

Kızıyla son akşam yemeğini yedi: Sarhoş sürücü bile bile bunu yaptı
Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

Oğuzhan'ı yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Duş almaya girdiğinde fark etti! Görüntü ortalığı fena karıştırdı