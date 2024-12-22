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Alanya'da Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Alanya'da Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde İsrail Saldırıları Protesto Edildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' etkinlikleri kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Alanya Dayanışma Platformu ve vatandaşlar, Atatürk Anıtı önünde toplanarak sloganlar attı ve dövizler taşıdı. ALDAP Başkanı Ersin Kaplan, Gazze'de çocukların şehit olduğunu belirterek, batının insan hakları konusundaki tutumunu eleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

İlçedeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP), STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan ALDAP Başkanı Ersin Kaplan, Gazze'de bebeklerin ve çocukların İsrail'in saldırılarından dolayı şehit olduğunu söyledi.

İsrail'in cami, okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ettiğini belirten Kaplan, "Dünyaya sözle medeniyet pazarlayan batının maskesi düşmüş, çocuk hakları sadece efsanelerde geçen hayali söylemlere dönüşmüştür. Sözde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi adı altında batının yayımladığı bildirgelerin hiçbir anlamı kalmamıştır. Söz konusu bildirgelerin sadece masaldan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Kaplan, Gazze'de her baba, dede ve annenin her gün aynı acıları yaşadığını, Gazze'de her gün çocukların gözlerindeki ışığın Siyonistler tarafından yok edildiğini vurguladı.

Gazze'de soykırımın ilk haftalarında şehit edilen çocuk sayısının dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda kaydedilen çocuk sayısını geçtiğini aktaran Kaplan, "Siyonist terör örgütü İsrail 10 dakikada bir çocuğu, saatte 6 çocuğu ve 4 kadını katletti. Tarih Siyonist terör örgütü İsrail'in çocuklara yönelik işlediği suçları normalleştirmesini affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar okundu, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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