Haberler

Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Hasan Çakmak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Alanya ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde hareket halindeki S.B. (33) yönetimindekihafif ticari araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

25 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü S.B. ise ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü. Çakmak'ın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler adeta bayram etti
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim

Üzerine basa basa söyledi! O adaya hiç gitmedim
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı

Sokak ortasında 2 aracı ateşe verdi! Sahipleri de nedeni de akılalmaz
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti

Vatandaşlar tedirgin! Dere beyaza boyandı, sebebi bakın ne çıktı
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi