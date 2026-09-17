Alanya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Ş'nin (28) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA