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Alanya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Ş'nin (28) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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