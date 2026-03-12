Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti nedeniyle 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M'nin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Takip sonucu Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk