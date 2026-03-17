Alanya'da evinde fenalaşan kişi hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan 51 yaşındaki Sadık Uras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Okurcalar Mahallesi'nde yaşayan Sadık Uras (51), evinin salonunda fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uras, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk