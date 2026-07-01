Elektrikli motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde elektrikli motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken ayağa kalkıp ellerini açarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda ismi öğrenilemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Motosiklette ayağa kalkan sürücü, trafikteki araçlara aldırmadan ellerini iki yana açarak metrelerce bu şekilde ilerledi. Kendini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan sürücü bir süre sonra tekrar koltuğuna oturarak yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı