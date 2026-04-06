Alanya'da vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Natalia Vorobeva, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından vinç şoförü gözaltına alındı.

Türkler Mahallesi D-400 karayolunda, Rus uyruklu Natalia Vorobeva (50) idaresindeki 07 MC 5703 plakalı elektrikli motosiklet, A.A. (39) yönetimindeki 07 AYC 586 plakalı vinçle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vorobeva, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından vinç şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı