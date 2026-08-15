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Alanya'da Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral hayatını kaybetti.

Galip Dere Plajı'nda akşam saatlerinde denize giren Güral, bir süre sonra gözden kayboldu.

Güral'ın sudan çıkmadığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Deniz araçlarıyla yürütülen aramada Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan Güral'ın cesedi, morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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