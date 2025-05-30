Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

Alanya'da Denizde Hortum Oluştu
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Okurcalar Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, herhangi bir zarara yol açmadan kısa sürede etkisini yitirdi. Hortum, ilçe genelinde yer yer etkili olan yağışların ardından oluştu ve farklı noktalardan görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Okurcalar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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