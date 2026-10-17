Alanya'da denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu, cep telefonuyla kaydedildi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu. Denizdeki hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı