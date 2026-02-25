Alanya'da Çiçekçiden Pelüş Ayı Çalan Şüphelilerin Hırsızlık Anı Kamerada

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir çiçekçinin dışında duran pelüş ayıyı motosikletle gelen 2 şüphelinin çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Şubat'ta saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki çiçekçide meydana geldi. Motosikletle çiçekçinin önüne gelen biri kadın 2 şüpheli, iş yerinin dışındaki pelüş ayıyı alarak motosikletle ayrıldı. Sabah pelüş ayının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinden ayının çalındığını tespit etti. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde biri kadın kasklı 2 şüphelinin iş yerinin önüne gelip pelüş ayıyı bulunduğu yerden söktükten sonra motosikletle uzaklaşması yer aldı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı