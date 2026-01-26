Haberler

Alanya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde borç tartışması sonucu iki grup arasında meydana gelen kavgada 7 kişi yaralandı. Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı olay sonrası 4 kişi kaçarken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta, borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından araçla yaralı olarak kaçan 4 kişi kovalamaca sonucu Hacet Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı