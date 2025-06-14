Alanya'da Bisikletli Genç Tırın Dorsesine Tutundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bisikletli genç, seyir halindeki bir tırın dorsesine tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Yaklaşık iki kilometre bu şekilde ilerleyen genç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte seyir halindeki tırın dorsesine tutunan bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, seyir halindeki tırın kasasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren genç, yaklaşık iki kilometre bu şekilde ilerledi.

Bir eliyle tır kasasına tutunan genç, zaman zaman da pedal çevirerek yolculuğunu sürdürdü.

Tehlikeli yolculuk, tır sürücüsünün yavaşlamasıyla Avsallar Mahallesi Kavşağı'nda sona erdi.

Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu

Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.