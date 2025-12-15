Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada E.K., M.Y.'yi yaralayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta aralarında alacak meselesi olduğu öne sürülen E.K. ile M.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, M.Y'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel