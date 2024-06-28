Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Taşer'in (36) hayatını kaybettiği, kardeşi Hüseyin Taşer ile Abdullah Solmaz'ın yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına H.P. ile oğlu H.P. ve eşi S.P., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer (36), kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Mehmet Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili H.P. ve oğlunu gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında HP.'nin eşi S.P. de gözaltına alındı. Çift ile oğulları, bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.